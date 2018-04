Autoknacker wirft Seitenscheibe ein

Braunschweig Eine unter dem Beifahrersitz abgelegte Damenhandtasche wurde in der Nacht zum Montag aus einem am Pippelweg geparkten Fahrzeug gestohlen. Der Täter hatte mit einem Stein eine Seitenscheibe eingeworfen, um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Außer Bargeld, Bankkarten und Papieren befanden sich nach...