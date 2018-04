Wunderlauch sammeln und ein Menü kochen

Braunschweig Das Waldforum Riddagshausen bietet am Sonntag, 8. April, von 15 bis 19 Uhr unter dem Titel „Wunderbare Wunderlauchküche“ eine neue Veranstaltung an. Seit einiger Zeit hat sich der Wunderlauch (Allium paradoxum) in den hiesigen Wäldern und Parkanlagen ausgebreitet. Der Pflanzeneinwanderer ist...