Welpen aus Kofferraum geht es im Tierheim gut

Sie waren im Kofferraum eines Autos eingesperrt und sollten verkauft werden. Doch die Polizei war schneller. Nach einem Hinweis beschlagnahmte sie am Dienstagnachmittag drei etwa sieben Wochen alte Schäferhund-Mischlingswelpen am Schützenplatz an der Hamburger Straße und zeigte die Besitzer, einen...