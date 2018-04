Mit mehr Zeit soll die Inklusion besser gelingen

Die letzte Förderschule Lernen in Braunschweig sollte eigentlich in zwei Jahren schließen. Alle Kinder mit Lernbehinderung sollten dann inklusiv an anderen Schulformen unterrichtet werden. Doch nun ist sich die Politik einig: Die Astrid-Lindgren-Schule soll noch einige Jahre weiter betrieben werden. Im Schulausschuss am Donnerstag sprachen sich alle Parteien dafür aus, die Schule erst im Sommer 2027...