Die Hilfsbereitschaft des Bekannten wurde missbraucht

Die Hilfsbereitschaft eines Bekannten missbrauchten zwei Männer, indem sie ihm Geld und Kleidung im Wert von mehreren Hundert Euro entwendeten. Der 29-Jährige hatte sie zum Wohnen für einige Tage aufgenommen, da sie derzeit keine Unterkunft haben. Am Donnerstag waren sie dann aber offensichtlich mit den Sachen verschwunden. Einen der Tatverdächtigen stellte die Polizei in der Nacht zum Freitag, nachdem er am Hauptbahnhof aufgefallen war. Zwei Männer hatten sich gegen Mitternacht mit einem Taxi chauffieren lassen. Während einer am Bahnhof ausstieg, sprang der Zweite am Ringcenter aus dem Taxi und verschwand, ohne die fälligen 26 Euro zu bezahlen. Der Taxifahrer stellte den 27-Jährigen am Bahnhof und übergab ihn der Polizei. Die Ermittlungen dauern an.

