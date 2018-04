Info-Veranstaltung zum Bahnhof Gliesmarode

Braunschweig Mit der Modernisierung des Bahnhofs Gliesmarode durch den Regionalverband und die Deutsche Bahn soll 2019 vieles besser werden. Die Stadt lädt zu einer Info-Veranstaltung am Dienstag, 10. April, um 18 Uhr, in das Begegnungszentrum Gliesmarode, Am Soolanger 1a, ein. Vorgestellt und diskutiert wird...