Niedersachsen-AfD setzt Parteitag fort

Braunschweig Die niedersächsische AfD setzt am heutigen Sonntag in Braunschweig ihren Landesparteitag fort. Auf der Tagesordnung steht die Wahl weiterer Vorstandsmitglieder. Bereits am Samstag hatten die Mitglieder die Fraktionschefin im niedersächsischen Landtag, Dana Guth, zu ihrer neuen Landesvorsitzenden gewählt. Die 47-jährige Guth setzte sich im zweiten Wahlgang in einer Kampfabstimmung gegen den langjährigen Landeschef Paul Hampel durch. Hampel verzichtete daraufhin auf die Kandidatur für den Posten des Vize-Vorsitzenden. dpa

