Braunschweig Ein bislang unbekannter Jugendlicher hat am späten Samstagabend, 23.15 Uhr, Reizgas in einer Straßenbahn in der Innenstadt versprüht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Täter laut Zeugen gezielt einen anderen Jugendlichen mit dem Spray angegriffen. Dieser sowie fünf weitere Fahrgäste klagten danach über Hustenreiz, Halskratzen und Augenreizungen. Eine ärztliche Versorgung war nicht notwendig. Die Ermittlungen zur Identität des Täters dauern an.

