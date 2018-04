Unsere Tipps zum Chillen – Hier lässt es sich im Sommer aushalten

Braunschweig Ob Okercabana oder Park – an vielen Orten in der Stadt kann man die Sonne genießen. Wir haben uns schon mal umgeschaut.

Noch gut zwei Wochen, dann können die Braunschweiger dem Sommer an der Okercabana „Hallo“ sagen: Dann darf die Sonne ohne Unterbrechung scheinen, uns wärmen und Bräune ins Gesicht zaubern. Bis Mitte Mai folgen dann auch viele weitere Sommerplätze, an denen man es – an freundlichen Tagen – gut aushalten kann. Wir haben eine Übersicht einiger der schönsten Orte für diesen Sommer erstellt.

Okercabana

Noch ist alles abgesperrt im Bürgerpark. Die Holz-Paletten türmen sich, und der künftige Strand ähnelt derzeit noch mehr einem Moor als der Karibik, so matschig ist es dort.

Aber am 26. April ist es wieder so weit: Die Okercabana wird eröffnet. „Mehr als 1000 Tonnen feinen Quarzsands sind bereits bestellt“, sagt Geschäftsführer Joachim Berger. „Der Sand kommt auf alle Fälle rechtzeitig an.“ Er stamme aus einer Sandgrube bei Uhry im Landkreis Helmstedt. Auch die Handwerker gäben alles, damit schon zur Eröffnung wenigstens ein Hauch von Urlaubsflair an der Oker aufkommen kann.

Natürlich hoffen die Okercabana-Betreiber Joachim Berger und Ulrich Schwanke auf bestes Wetter zum Start, doch auch bei Regen soll gefeiert werden.

Täglich ist dann montags bis freitags ab 11 Uhr geöffnet. Am Wochenende geht es um 10 Uhr los. Täglich wird spontan entschieden, wie lange geöffnet bleibt – das Wetter entscheidet. Endgültiges Ende der Saison ist am 16. September. In der Okercabana ist der Eintritt frei.

Soldekk

Der Sonne ganz nah sein: Dies ist auf dem Soldekk in der Steinstraße möglich. Aktuell werden die letzten Renovierungsarbeiten vorgenommen. Die Dachterrasse im skandinavischen Stil öffnet ihre Pforten am 1. Mai – offiziell. Täglich ist dann ab 12 Uhr geöffnet.

Aber bereits in der zweiten Aprilhälfte werden die Betreiber, abhängig vom Renovierungsfortschritt und vom Wetter, schon das Deck öffnen. Dies wird dann täglich auf ihrer Facebook-Seite und im Parkhaus in der Steinstraße angekündigt. Zu den besonderen Veranstaltungen, die das „Dekk“ in diesem Jahr anbietet, gehört ein Mittsommerfest. Dazu wird täglich in der Woche ab 12 Uhr ein Mittagstisch angeboten. Der Eintritt ist frei.

Pier38

Mit einer großen Sommer-Party wird das Pier38 am 10. Mai (Himmelfahrt) eröffnet. Die Bar am Kennelbad feiert unter dem Motto „Himmelfahrtskommando“ ihren Start in den Sommer. Täglich ist von 12 bis 22 Uhr geöffnet – es sei denn, das Wetter lässt es nicht zu. Eintritt: Kinder 1 Euro, Erwachsene 2,50 Euro.

Freibäder

Wann öffnen die Freibäder? Antwort: Das steht noch nicht fest. Vermutlich Anfang Mai. Die Stadtbad-GmbH wird das genaue Datum Mitte April auf ihrer Internetseite bekanntgeben. Denn der Startschuss für die Freibad-Saison ist wetterabhängig. Klar ist: Als Erstes eröffnet das Freibad im Bürgerpark. Dann folgen die Freibäder Raffteich und Waggum.

Paddeln auf der Oker

Die Stadt vom Wasser aus erleben: Das bieten die Bootsverleihe auf der Oker am John-F.-Kennedy-Platz und in der Kurt-Schumacher-Straße 26a. Ruderboote sind ab sofort für 14 Euro pro Stunde zu haben. Hingucker: Schwan oder Flamingo, ab 16 Euro pro Stunde.

Wer es gemütlich mag, kann an einer geführten Oker-Tour teilnehmen: Zu den Höhepunkten in diesem Sommer zählen das Frühstück auf der Oker oder eine Verköstigung verschiedener Gin-Sorten. Eine Reservierung ist hier empfehlenswert. Voraussetzungen gibt es keine – die Teilnehmer sollten nur schwimmen können. Schwimmwesten für die Kleinsten kann man vor Ort ausleihen.

Grillen im Park

Mit Decke und Picknickkorb unterm Arm kann es bei den derzeitigen Temperaturen eigentlich schon losgehen. Bereits am vergangenen Wochenende zog es die Menschen in die Parks und auf die Wiesen. Doch für viele darf der Grill auf gar keinen Fall fehlen. Im Prinzenpark oder auch im Bürgerpark ist das Grillen erlaubt und lädt zum Verweilen bei einer leckeren Bratwurst ein.