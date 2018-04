Mülltonnen brennen in Braunschweiger Innenstadt

Wieder hat es in der Braunschweiger Innenstadt gebrannt: Am Montagabend standen in einem Hinterhof am Damm mehrere Mülltonnen in Flammen. Das Feuer breitete sich auf eine Hausfassade eines Wohn- und Geschäftshauses aus.

Einer Mitarbeiterin, welche das Feuer entdeckt hatte, gelang es, durch beherztes Eingreifen mit einem Feuerlöscher und einem Eimer Wasser das Feuer einzudämmen, berichtet die Feuerwehr.

Die anrückenden Einheiten der Berufsfeuerwehr führten Nachlöscharbeiten durch und belüfteten das Wohn- und Geschäftshaus. Ein Teil der Fassade musste aufgrund der Wärmeentwicklung entfernt werden.

Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Zur Brandursache kann die Feuerwehr noch keine Angaben machen, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.