Mülltonnen brennen in Braunschweiger Innenstadt

Braunschweig Die Feuerwehr Braunschweig ist am Montagabend zu einem Hinterhof am Damm ausgerückt. Dort standen mehrere Mülltonnen in Flammen. Das Feuer hatte sich auch auf eine Hausfassade ausgebreitet. Eine Anwohnerin hatte die Flammen bereits mit einem Feuerlöscher eingedämmt. Die Brandursache ist noch unklar.