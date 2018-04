Blitzeinschlag legt neun Häuser in Bevenrode lahm

In Bevenrode ist am Mittwochabend der Blitz eingeschlagen. Foto: Archiv

Braunschweig In der Straße Köhlenbusch in Braunschweig fiel durch einen Blitzeinschlag am Mittwochabend der Strom aus. Zum Glück kam es aber zu keinem Brand.

Um 23.43 Uhr am Mittwochabend ist ein Blitz in einen Straßenzug im Braunschweiger Stadtteil Bevenrode eingeschlagen, berichtet die Polizei. In der Straße Köhlenbusch sei es in neun Häusern zum Stromausfall gekommen, zum Glück ist bei dem Blitzeinschlag laut Feuerwehr aber kein Feuer ausgebrochen.