Aktion Igelschutz hat begonnen

Braunschweig In diesen Tagen erwachen die Igel aus ihrer Winterruhe und beginnen wieder ihre Streifzüge. Besondere Rücksicht auf die Tiere ist vor allem von Autofahrern gefordert. Jetzt wurden in Melverode die ersten Igelschutzplakate am Gartenzaun der Familie Philipps aufgehängt. ...