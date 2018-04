Braunschweig Die Geburtshilfe des Klinikums lädt am Dienstag, 17. April, um 19 Uhr zum Informationsabend für werdende Eltern in das Bildungszentrum, Naumburgstraße 15, in Braunschweig, ein. Die kostenfreien Veranstaltungen finden einmal pro Monat um 19 Uhr im Bildungszentrum statt. Keine Anmeldung erforderlich.