Braunschweig Am Europaplatz kam es zu einem Unfall mit zwei Schwerverletzten. Ein Auto kollidierte mit einem anderen Fahrzeug im Kreuzungsbereich.

Fahrer übersieht rote Ampel- Zwei Schwerletzte in Braunschweig

Am Montag Abend kam es am Europaplatz zu einem Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten. Der 35-jährige Fahrer eines Autos wollte von der Konrad-Adenauer-Str. nach links in Richtung Europaplatz abbiegen. Hierbei übersah er wohl das für ihn geltende Rotlicht und ließ sich von einer grün zeigenden Ampel im weiteren Kreuzungsverlauf irritieren.

Er fuhr in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte hier mit einem PKW des ordnungsgemäß kreuzenden Querverkehrs. Der 60-jährige Fahrer des anderen PKW hatte den Europaplatz aus Richtung Gieseler queren wollen. Der Fahrer sowie seine 61-jährige Beifahrerin wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe mehrerer tausend Euro. red