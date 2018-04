Nachbarschaftsstreit eskaliert - Polizei sucht Zeugen

Wenn Nachbarn einander nicht mehr ausstehen könne, kann es schon mal zu Streitigkeiten kommen. Wortgefechte schlagen dann schon einmal in physische Auseinandersetzungen um. So geschehen am Montag in Braunschweig. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, eskalierte ein schon länger schwelender Streit zwischen einem 58-jährigen Anwohner und seiner 47-jährigen Nachbarin in Waggum.

Nun hat die Polizei folgendes Problem: Beide Parteien bezichtigen sich der Körperverletzung, Beleidigung und Nötigung - gegenseitig. Um etwas Licht ins Dunkel des Geschehens zu bringen, sind die Beamten nun auf der Suche nach Zeugen der Auseinandersetzung, die sich am Montag gegen 14.10 Uhr im Rabenring zugetragen haben soll. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05307)951478 entgegen.