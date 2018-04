Ex-Oberbürgermeister Hoffmann: Ein Vollblutpolitiker zieht Bilanz

Fast so dick wie Tolstois „Krieg und Frieden“. Gert Hoffmanns Autobiografie ist ausladend geraten. Titel: „Von Irrwegen in die Verantwortung“. Am Montagabend las der ehemalige Braunschweiger Oberbürgermeister beim Leserforum vor etwa 120 Besuchern im BZV-Medienhaus, eine von rund einem Dutzend...