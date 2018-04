Weitere 500 Wohnungen fürs Nördliche Ringgebiet

Seit Ende 2016 wächst das neue Nördliche Ringgebiet zwischen Mittelweg, Bültenweg und „Haus der Kulturen“ Tag für Tag. Im ersten Bauabschnitt entstehen zurzeit rund 500 Wohnungen. Voraussichtlich noch in diesem Jahr können die ersten Bewohner einziehen. Am Dienstag hat der Rat den Bebauungsplan für den zweiten Bauabschnitt beschlossen: Am Nordanger werden weitere 500 Wohneinheiten gebaut.

Neben drei- bis viergeschossigen Mehrfamilienhäusern sind dort Reihenhäuser und Stadtvillen vorgesehen. Die Erschließung erfolgt wie beim ersten Bauabschnitt durch die städtische Nibelungen Wohnbau GmbH. Insgesamt sollen in dem neuen Stadtteil in den nächsten Jahren bis zu 1750 Wohnungen entstehen.

Im ersten Abschnitt baut unter anderem die Watu GmbH 60 Eigentumswohnungen. Die Nibelungen-Wohnbau errichtet ein Gebäude mit 28 Eigentumswohnungen sowie zwei weitere Häuser mit etwa 170 Mietwohnungen, die „Lichtwerk-Höfe“ (siehe Foto). Das Unternehmen hatte dafür einen Mietpreis von knapp unter zehn Euro pro Quadratmeter angekündigt. Neben barrierearmen Wohnungen sind eine Kindertagesstätte, eine Arztpraxis und Gewerbeeinheiten vorgesehen. Auch die Baugenossenschaft Wiederaufbau und die Braunschweiger Baugenossenschaft bauen in der neuen Nordstadt.

Wie bei den meisten Baugebieten gilt auch dort: 20 Prozent müssen als Sozialwohnungen errichtet werden. Allerdings müssen die Investoren die geforderte Mietpreisbindung dann nicht zwangsläufig dort umsetzen, sondern können diese auch anderswo in ihrem Wohnungsbestand ausweisen.

Erschlossen werden soll das Gebiet über die Stadtstraße Nord. Sie ist als 1,4 Kilometer lange Verbindung zwischen Bienroder Weg und Hamburger Straße geplant. Allerdings sind vor dem Oberverwaltungsgericht nach wie vor Klagen dagegen anhängig.