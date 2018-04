Stadt verlängert Verträge mit Alba – Müllgebühren sinken ab 2019

Seit dem Jahr 2004 kümmert sich die Alba Braunschweig GmbH komplett um Müll, Straßenreinigung und Winterdienst in der Stadt – und das soll auch bis zum Jahr 2025 so weitergehen. Der Rat hat am Dienstag mit großer Mehrheit beschlossen, die Verträge zu verlängern. Andernfalls wäre Ende 2020 Schluss gewesen.

Aus Sicht der Stadtverwaltung läuft die Zusammenarbeit sehr gut. Zudem sollen die Gebühren für die Bürger in den nächsten Jahren um fast 28 Millionen Euro sinken. Wie Stadtbaurat Heinz-Georg Leuer in der Ratssitzung erläuterte, ist zum Beispiel beim Restabfall ab 2019 eine Reduzierung von mehr als drei Prozent vorgesehen. Wichtig ist Leuer zufolge auch, dass die Arbeitsplätze der Beschäftigten gesichert seien, und ebenso ihre Bezahlung nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes.

Die CDU-Fraktion hatte besonders darauf gedrungen, dass die Politik bei der Erstellung des Abfallwirtschaftskonzeptes noch intensiver einbezogen wird. Das Konzept befasst sich unter anderem damit, wie Abfälle vermieden beziehungsweise umweltfreundlich entsorgt und verwertet werden können.

Breiten Raum nahm in der Ratsdebatte das Thema Rekommunalisierung ein: BIBS, Linke und Grüne sprachen sich grundsätzlich dafür aus. Elke Flake (Grüne) sagte: „Wir stimmen der Vertragsverlängerung jetzt zu, aber wir haben uns mit der Entscheidung schwer getan, weil wir damals gegen die Privatisierung waren und auch heute noch sind. Diese Aufgabe sollte eigentlich von der Kommune gemacht werden. Die Alternative einer Rekommunalisierung wurde gar nicht untersucht.“ Sie kündigte an: „Wir werden dafür sorgen, dass das in den nächsten fünf Jahren passiert und rechtzeitig geprüft wird.“

Auch Udo Sommerfeld (Linksfraktion) betonte: „Die Abfallwirtschaft ist eine der ureigensten Aufgaben der Kommune. Aber die Verwaltung will ja keinen Variantenvergleich darlegen, so dass wir gar nicht wissen, was der bessere Weg ist.“

Zum Schluss ergriff Oberbürgermeister Ulrich Markurth das Wort. „Ja, es handelt sich hier um eine wichtige Frage der Daseinsvorsorge und es ist zu überlegen, wer das am besten machen kann“, sagte er. Die Verwaltung habe daher auch eine mögliche Rekommunalisierung diskutiert, sei aber zu dem Ergebnis gekommen, dass die Risiken die Chancen übersteigen würden.

Die Alba Braunschweig GmbH agiere hier vor Ort wie ein starkes mittelständisches Unternehmen, auch wenn sie Teil eines großen Konzern sei. Die Stadt profitiere bislang von dieser Zusammenarbeit. Außerdem sei der Einfluss der Stadt sehr groß: „Der Rat der Stadt berät und entscheidet darüber, was wie gemacht wird“, so Markurth. „Wir beauftragen Alba damit, das so umzusetzen, wie wir das wollen.“

Bei einigen Gegenstimmen und Enthaltungen von Linken, BIBS und Piraten/Partei stimmte der Rat der Vertragsverlängerung zu.