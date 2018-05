Die besten Batterien sollen in Braunschweig entwickelt werden

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und die Technische Universität Braunschweig haben auf der Hannover-Messe eine Absichtserklärung für gemeinsame Arbeiten im Bereich der Batterieforschung unterzeichnet. Wie das DLR mitteilt, wolle man die Kette von Forschung über Entwicklung bis hin zur Fertigung vollständig abbilden.

Am Forschungsflughafen in Waggum arbeiten das Niedersächsische Forschungszentrum für Fahrzeugtechnik (NFF) der TU und das DLR traditionell eng zusammen. Neben den DLR-Standorten Oldenburg, Ulm, Stuttgart und Köln, die bereits seit vielen Jahren im Bereich der Batterieforschung arbeiten, soll nun ein neuer Zweig in Braunschweig entstehen. „Die Forschungsarbeiten in den Materialwissenschaften, der Modellierung von Zellen und neuen Batteriekonzepten führen zu neuen Schwerpunkten bei technischen Materialsyntheseverfahren und deren Skalierung“, heißt es in der Pressemitteilung des DLR. „So wird eine Verbindung zur Battery-Lab-Factory der TU mit einer prototypischen Produktion neuartiger Batterietypen und zur Pilotfertigung neuer Materialien geschaffen.“

Ein weiterer gemeinsamer Forschungsschwerpunkt soll die Entwicklung, Simulation und Diagnose von Batterien unter Einsatz neuartiger Materialien und Zellaufbauten für den stationären und mobilen Einsatz einschließlich der Strukturintegration werden.

Die neue Kooperation werde die Batterieforschung in Braunschweig weiter stärken, betonten TU-Präsidentin Anke Kaysser-Pyzalla und Professor Karsten Lemmer, DLR-Vorstandsmitglied für Energie und Verkehr. Ergänzt werde dies noch durch das geplante „Fraunhofer Center für Smarte Energiespeicher und Systeme“, das in Braunschweig angesiedelt werden soll.