Historische Büssingfahrzeuge werden auf dem Schlossplatz gezeigt

Modebegeisterte treffen am Samstag, 5. Mai, und Sonntag, 6. Mai, auf Automobilfans in Braunschweig, denn die Innenstadt verwandelt sich an diesem Wochenende in einen Laufsteg unter freiem Himmel und gleichzeitig in einen Freiluftausstellungsraum für moderne Autos, Porscheoldtimer und historische...