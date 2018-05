Führung entlang des Mittellandkanals

Braunschweig Rudolf Jackmann bietet am Sonntag, 6. Mai, eine Führung am Mittellandkanal zwischen Wenden und Thune an. Treffpunkt ist um 8.50 Uhr am Rathaus zum Lösen von Tageskarten. Ab 9 Uhr geht es vom Rathaus mit der Tram 1 bis Wenden. Weitere Informationen: Tel: 0170 4 75 37 36.