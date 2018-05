Braunschweig Einen Hydraulik-Bohrhammer im Wert von 16 000 Euro haben Unbekannte in der Donaustraße gestohlen. Wie die Polizei meldet, ereignete sich der Diebstahl in der Nacht zu Freitag. Dieser Bohrhammer für einen Bagger gehört, so berichtet es die Polizei, einer Leihfirma und hat ein Gewicht von etwa 500 Kilogramm. Die Beamten vermuten, dass er mit Hilfe eines Fahrzeuges abtransportiert wurde.

