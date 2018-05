Der Christopher-Street-Day soll auch in diesem Jahr wieder Ende Juli stattfinden. Foto: Rudolf Flentje

Braunschweig VW Financial Services stellt das Sponsoring ein. Der Christopher-Street-Day soll dennoch stattfinden. Jetzt werden Spenden und Sponsoren gesucht.

Braunschweiger Sommerloch-Festival in Finanznot

Die Organisatoren des Sommerlochfestivals wurden von einer unerwarteten Nachricht überrascht: Mitten in der heißen Vorbereitungsphase hat der Hauptsponsor des Braunschweiger „Christopher Street Day“, die Volkswagen Financial Services AG, die Unterstützung des Vereins für sexuelle Emanzipation (VSE) mit sofortiger Wirkung komplett eingestellt. Das teilte der Verein am Montag mit.

Laut Vorstandsmitglied Markus Manegold wurde diese Entscheidung Mitte März mitgeteilt. „Es ist verständlich, wenn die Bank das Sponsoring beendet. Das ist ihr gutes Recht. Wir sind dankbar für die vielen Jahre der Unterstützung und der kooperativen Zusammenarbeit. Diese Kurzfristigkeit stellt jedoch einen kleinen Verein, der das ganze Festival ehrenamtlich organisiert, vor große finanzielle Herausforderungen“, sagte er. Der Vorstand habe vergeblich versucht, zumindest noch einen Teilbetrag für das diesjährige Festival von Volkswagen Financial Services zu bekommen: „Leider hat man uns mitgeteilt, dass auch dies nicht möglich ist.“

Die Absage sei zwei Wochen vor dem Redaktionsschluss des Programmhefts gekommen. „Zu diesem Zeitpunkt waren die Planungen abgeschlossen und die Verträge für das Festival unterzeichnet“, so Manegold. Der VSE habe auf die Zusage der Bank vertraut, dass eine mögliche Beendigung des Engagements mindestens ein Jahr vorher kommuniziert werden würde. Die Mitgliederversammlung des Vereins habe nun am Sonntag entschieden, das entstehende Defizit durch Kürzungen im Haushaltsplan und durch das Auflösen von Vereinsrücklagen zumindest zu reduzieren.

„Wir wollen den zweitgrößten Christopher Street Day in Norddeutschland auf jeden Fall erhalten“, betont Andreas Paruszewski, VSE-Vorstandsmitglied und Mitbegründer des Sommerlochfestivals. Mit dem mittlerweile zweiwöchigen Rahmenprogramm habe sich das Festival, das immer Ende Juli stattfindet, seit 1996 zu einer wichtigen Plattform für Schwule, Lesben, Bisexuelle und trans*- und intergeschlechtliche Menschen entwickelt und sei aus dem Braunschweiger Event-Kalender nicht mehr wegzudenken.

„Wir bitten besonders die Bürgerinnen und Bürger aus Stadt und Region um kurzfristige Spenden. Kleine und große Unternehmen, die durch Sponsoring dazu beitragen möchten, dass Braunschweig auch in künftigen Sommern ein vielfältiges, tolerantes und weltoffenes Gesicht zeigen kann, sind hochwillkommen – jeder Euro zählt“, sagt Paruszewski.

Hier können Sie spenden: „Spende Sommerloch“, Volksbank Braunschweig Wolfsburg, IBAN: DE73 2699 1066 6080 5450 00

Wir haben die Volkswagen Financial Services AG um eine Stellungnahme gebeten und reichen diese nach, sobald sie uns vorliegt.