Verkehrs-GmbH bestellt 15 neue Busse

Der Auftrag an MAN hat ein Gesamtvolumen von rund 3,5 Millionen Euro. Foto: Verkehrs-GmbH

Braunschweig. Die Verkehrs-GmbH wird 13 Solo- und 2 Gelenkbusse bei MAN kaufen. Wie das Unternehmen mitteilt, sollen die Dieselbusse Mitte November 2018 geliefert werden. Drei Hersteller hatten sich um den Auftrag beworben.

„Viel Platz für die Fahrgäste, große Aufstellflächen für Rollstühle, Rollatoren und Kinderwagen, hoher Komfort und effiziente Motoren waren neben den wirtschaftlichen Aspekten die Gründe, den kompletten Auftrag an MAN zu vergeben“, sagt Geschäftsführer Jörg Reincke. Kosten: Rund 3,5 Millionen Euro – das Land Niedersachsen beteiligt sich mit 40 Prozent.

Zehn Busse werden mit Fahrgastzählgeräten ausgestattet. Sie erfassen über Sensoren im Bereich der Türen den Ein- und Ausstieg der Fahrgäste und liefern detaillierte Fahrgastzahlen. „Das ermöglicht es uns, Fahrzeugauslastungen zu erkennen. Auch für die Planung und den Einsatz von Bussen nach Größe und das Fahrplanangebot sind diese Daten sehr wertvoll“, sagt Reincke.

Die neuen niederflurigen Fahrzeuge verfügen ihm zufolge wie die in den letzten Jahren bestellten Fahrzeuge Außenschwenkschiebetüren, sind vollklimatisiert und haben verglaste Dachluken. An den Haltestellen können die Busse einseitig abgesenkt werden. Außerdem gibt es eine manuell ausklappbare Rampe für Haltestellen, die nicht niederflurgerecht sind. Fahrgäste mit Rollstuhl, Rollator und Kinderwagen können also barrierefrei ein- und aussteigen.

„Auch bei der Außengestaltung der neuen Busse bleiben wir der vor zwei Jahren begonnenen Designlinie und Polsterwahl treu. Die Stadt-Silhouette auf den modernen neuen Bussen ist schon ein Markenzeichen des Unternehmens und passt in das Stadtbild der Löwenstadt“, so Reincke.

Zu den technischen Daten: Der Euro-6-Motor mit 10,5 Litern Hubraum bei den Gelenkbussen leistet 360 PS, das entspricht 265 KW, und beim Solobus sind es 280 PS (206 kW) aus ebenfalls 10,5 Liter Hubraum.