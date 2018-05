Betonfassade der Stadthalle wird untersucht

Von April 2020 bis September 2021 soll die Stadthalle saniert und umgebaut werden. Insgesamt rechnet die Verwaltung mit rund 60 Millionen Euro. In diesem Jahr stehen die ersten Schritte an: So muss die Vergabe des Sanierungsauftrags an einen Totalunternehmer muss vorbereitet werden. Wie die Stadtverwaltung jetzt mitteilt, stehen außerdem erste Arbeiten am Gebäude an.

Eine Fachfirma soll am Mittwoch damit beginnen, an der Waschbetonfassade der Stadthalle rund 20 Bohrungen zu setzen. Hintergrund sei die Denkmalschutzwürdigkeit des 1965 fertiggestellten Baus. „Falls originale Materialien etwa aus technischen Gründen nicht erhalten werden können, muss ein möglichst werkgetreuer Nachbau geplant werden, damit das Erscheinungsbild möglichst originalgetreu erhalten werden kann“, heißt es in der Mitteilung. Die Bohrkerne werden entnommen, um den Zustand der Waschbetonelemente bauphysikalisch analysieren und beurteilen zu können.

Zudem habe bereits heute auf dem Grundstück am Leonhardplatz eine Baugrunduntersuchung begonnen. „Sie ist ebenfalls zur Erarbeitung der Planunterlagen erforderlich“, so die Stadtverwaltung. Die Arbeiten sollen den Veranstaltungsbetrieb nicht beeinträchtigen.

Zum Hintergrund: Das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege hatte die Stadthalle im Februar aufgrund der geschichtlichen, städtebaulichen und künstlerischen Bedeutung zum Einzeldenkmal erklärt. Für die Sanierung bedeutet das, dass ein Erhalt der äußeren originalen Kubatur und Gestalt, der inneren originalen Struktur und der noch bauzeitlichen authentischen Materialien innen und außen als grundsätzliches Ziel zu verfolgen ist, erläutert die Stadtverwaltung.