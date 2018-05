Braunschweigs „fiese“ Ecken

Wo muss man in der Innenstadt besonders aufpassen, wenn man mit dem Rad unterwegs ist? Wo sollte man vorsichtig fahren. Wo sich darauf einrichten, nicht auf sein Recht zu beharren? In unserer Serie „Achtung Radler - aufgepasst“ sehen wir uns diesmal die „fiesen“ Ecken in der Innenstadt an. Liegt es daran, dass Braunschweig eine alte Stadt ist? Liegt es daran, dass Braunschweig über Jahrzehnte die...