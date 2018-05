Ein etwa 25 Jahre alter Exhibitionist, der auffallend viele Leberflecken haben soll, erschreckte und bedrohte eine 57-Jährige am Bienroder See. Foto: Archiv/ Kleinschmidt

Exhibitionist erschreckt Frau am Bienroder See

Der Spaziergang mit ihrem Hund endete für eine Frau am Bienroder See mit einem großen Schreck, berichtet die Polizei. Ein etwa 25-jähriger Unbekannter sprach die 57-Jährige zunächst an. Als sie das ignorierte, versuchte der nur mit einer gelben Badehose und einem schwarzen Cap bekleidete Mann, sie an den Armen festzuhalten. Das misslang jedoch wegen der Gegenwehr der Frau. Als die 57-Jährige daraufhin mit ihrem Hund weglief, bemerkte sie, dass der Verdächtige hinter ihr herkam und dabei immer wieder sein Glied zeigte. Erst als eine weitere Frau hinzukam, flüchtete der Mann. Auffallend waren bei dem Unbekannten nach Angaben des Opfers die vielen Leberflecke. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Die Ermittlungen zu dem Täter dauern aber an.