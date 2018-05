Einst verfolgt: Wer kannte Karl Spilker?

Die Gedenkstätte in der Justizvollzugsanstalt Wolfenbüttel, in der an Justizopfer im Nationalsozialismus erinnert wird, bittet um Mithilfe: Wissenschaftlerin Janna Lölke sucht Informationen und Fotomaterial zum ehemals in Braunschweig wohnenden Karl Heinrich Theodor Spilker. ...