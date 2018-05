Unfallfahrer ist betrunken und fährt ohne Führerschein

23 000 Euro Schaden, darunter Totalschäden an zwei Fahrzeugen, sind die Bilanz eines Unfalls Am Schwarzen Berge. Der Unfallfahrer war betrunken und hat keine Fahrerlaubnis mehr. Foto: Archiv

Braunschweig In einer Kurve Am Schwarzen Berge stößt er frontall gegen einen geparkten Wagen. Beide Fahrzeuge sind total beschädigt.

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholkonsums kam ein Autofahrer am Donnerstagabend Am Schwarzen Berge in einer Kurve von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen geparkten Wagen. Beide Fahrzeuge erlitten nach dem Bericht der Polizei Totalschaden. Ein dritter PKW wurde durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt.

Der 36-jährige Fahrer stand unter Alkoholeinfluss und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Sein Auto ist bereits seit Juli 2017 stillgelegt und somit nicht versichert. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 23 000 Euro.