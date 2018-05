Computer-Abwärme soll Häuser heizen

So sah die Heinrich-der-Löwe-Kaserne einst aus. Hier entsteht nun das Baugebiet, in dem besonders innovativ geheizt werden soll. Foto: Flentje

Das künftige Wohngebiet „Heinrich der Löwe“ soll in puncto Wärmeversorgung durch besondere Effizienz glänzen. Für das Neubaugebiet auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne in Rautheim haben sich die Partnerunternehmen Kanada Bau Gruppe und MT Massivhaus Gruppe (gemeinsam „Wohnen Heinrich der Löwe GmbH“) sowie BS Energy zusammengetan. Die Unternehmen haben einen Kooperationsvertrag zum Aufbau einer zukünftigen Wärmeversorgung für das Neubaugebiet unterzeichnet, wie es in einer Mitteilung heißt.

Rund 100 Einfamilienhäuser, 32 Doppelhaushälften, etwa 95 Reihen-Stadthäuser und 350 Wohnungen sollen dort entstehen, wo bis 2003 noch Soldaten stationiert waren. Für die Wärmeversorgung sorge BS Energy mit dem Aufbau eines neuen Nahwärmenetzes, heißt es weiter. In dieses Netz soll Abwärme aus einem Rechenzentrum im benachbarten Gewerbegebiet eingespeist werden. Das Prinzip: Die Server des Rechenzentrums benötigen eine Klimatisierung, um zu funktionieren, und die dabei entstehende Wärme soll mit Hilfe einer Wärmepumpe in das neue Wärmenetz eingespeist werden.

Darüber hinaus erhält das Neubaugebiet einen Anschluss an das Braunschweiger Fernwärmenetz. Das mache die Versorgung zusätzlich effizient, denn in den sogenannten Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen im Heizkraftwerk Mitte an der Hamburger Straße werde Wärme und Strom gleichzeitig erzeugt. So sei die Wärmeversorgung klimaschonender, als Wärme die von Heizungsanlagen in jedem einzelnen Gebäude produziert wird. Die Bauarbeiten für die ersten Wohnhäuser sollen noch im Mai starten. Im nächsten Winter können diese bereits mit Fernwärme versorgt werden.

Die Abwärmenutzung aus dem Rechenzentrum wird durch das EU-Projekt „ReUseHeat“ gefördert. Es ist Teil einer Pilotreihe zur Nutzbarmachung von Abwärme im städtischen Raum. Die Realisierung des Braunschweiger Projektes teilen sich BS Energy und Veolia. „Abwärme hat ein riesiges Potenzial“, so Julien Mounier, Vorstandsvorsitzender von BS Energy, „daher steht die zukünftige Wärmeversorgung des Neubaugebietes für eine innovative und zukunftsweisende Lösung für Großstädte.“ Das Rechenzentrum wird voraussichtlich 2019 fertiggestellt, so dass dann auch die dort entstehende Abwärme genutzt werden kann.