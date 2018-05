„Garten der Erinnerung“: Die Realisierung beginnt

Die Ausschreibungsunterlagen für die Gestaltungsarbeiten auf einem Teil der Grünfläche im Baugebiet auf dem Gelände der ehemaligen Roselies-Kaserne sind Anfang Mai versandt worden. Für Anfang Juni ist laut Pressemitteilung der Stadt die Auftragsvergabe vorgesehen. Parallel laufen demnach die ersten Vorbereitungen, eine Delegation aus dem belgischen Ort Aiseau-Presles, der Nachfolgegemeinde des Ortes Roselies, zur Einweihung des Gartens einzuladen, die für Anfang September vorgesehen ist.

Die Realisierung des „Gartens der Erinnerung“ an authentischem Ort auf dem Gelände der ehemaligen gleichnamigen Kaserne war vom Rat der Stadt im September 2016 beschlossen worden. Nach Kritik an den Plänen hatte sich die Kulturdezernentin im Dialog mit Ansprechpartnerinnen aus der Anwohnerschaft darauf geeinigt, die Gartenanlage so auf dem vorgesehenen Areal zu planen, dass sich „das inhaltliche Konzept dieses Informations- und Erinnerungsortes mit den übrigen gewachsenen Nutzungen ohne jede Beeinträchtigung verbinden lässt“.

ZUM HINTERGRUND Das Wohnquartier „Roselies“ im Braunschweiger Lindenberg war bis vor wenigen Jahren Kasernengelände. Diese Kaserne war nach dem Ort Roselies in Belgien benannt, wo im Ersten Weltkrieg Kämpfe stattfanden, an denen auch Braunschweiger Regimenter beteiligt waren. Diesen problematischen historischen Hintergrund soll der Erinnerungsort thematisieren.