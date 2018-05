Notfallkarten beim Sozialverband erhältlich

Dem Verband zufolge passt die Notfallkarte in jedes Portemonnaie. Foto: SoVD

Der Sozialverband (SoVD) hat Notfallkarten entwickelt, die im Beratungszentrum am Bäckerklint 8 kostenlos abgeholt werden können. Die Karten geben Helfern im Notfall einen schnellen Überblick über die wichtigsten Informationen zu der Gesundheits-Situation des Betroffenen. Neben persönlichen Daten wird in diesem Heftchen über Krankheiten, Medikamente, Patientenverfügung, Ärzte, Organspendebereitschaft und weiteres informiert. Dem Verband zufolge passt die Notfallkarte in jedes Portemonnaie. Das SoVD-Beratungszentrum ist Montag bis Donnerstag von 9-16 Uhr und Freitag von 9-12 Uhr geöffnet, Tel: (0531) 480 760. Der SoVD ist gemeinnützig, überparteilich und konfessionell unabhängig. Er steht seinen Mitgliedern bei Themen wie Rente, Pflege, Hartz IV, Behinderung, Gesundheit, Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht zur Seite und vertritt sie gegenüber der Politik, Behörden und vor den Sozialgerichten.