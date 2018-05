Es geht um Arbeitsplätze – und um Lebensqualität

Wie wirtschaftlich ist das Industrie- und Gewerbegebiet, das die Stadt Braunschweig gemeinsam mit der Stadt Salzgitter plant, wirklich? Und wie stark würde dieses Gebiet die Lebensqualität in den umliegenden Ortschaften Stiddien, Geitelde, Timmerlah, Thiede und in den kleinen Dörfern am Stichkanal beeinträchtigen? Das sind die beiden Kernfragen, um die es heute Abend beim Leserforum unserer Zeitung gehen wird. ...