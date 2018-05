Jetzt für Kinderfreizeit in Lenste anmelden

Braunschweig Für etwa 260 Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 16 Jahren bietet die Stadt vom 18. Juli bis 5. August spannende und erlebnisreiche Ferien auf dem Kinder- und Jugend-Zeltplatz der Stadt in Lenste an der Ostsee an. Die 19-tägige Freizeit kostet 440 Euro. Für Braunschweig-Pass-Inhaber und...