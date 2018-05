Pflegestützpunkt lädt zum Vortrag ein

Braunschweig Bei einem Vortrag am Donnerstag, 31. Mai, 16 Uhr, im Pflegestützpunkt des Seniorenbüros der Stadt, Kleine Burg 14, geht es um „Vereinbarkeit von Pflege und Beruf“. Der Vortrag dauert etwa zwei Stunden. Anmeldungen für diese Veranstaltung unter Tel: (0531) 4 70 33 42 oder per Mail an...