Infos über die Partnerstadt Kasan

Braunschweig In der Reihe „Durchblick – Einblicke für Junggebliebene“ geht es am Mittwoch, 30. Mai, von 14.30 bis 16.30 Uhr in der Stadtbibliothek im Schloss um Kasan: „Braunschweigs Partnerstadt mit vielen Gesichtern“. Zu Gast sind Gudrun und Karl Wolff sowie Bürgermeister Helmut Blöcker. Der Eintritt ist...