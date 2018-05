Mit einem alten Trick, für den sich Betrüger als Polizisten ausgeben, ist am Montag bei zahlreichen Menschen in Lehndorf versucht worden, sie hereinzulegen. Der Schwindel flog aber jeweils auf. Foto: Archiv / Kleinschmidt

Braunschweig In Lehndorf häufen sich die Fälle. Allein fünf Anwohner einer Straße sind kontaktiert worden. Die Polizei warnt vor derartigen Trickbetrügern.

Falsche Polizisten rufen wieder an

Mehrere Anwohner in Lehndorf, davon allein fünf aus einer Straße, meldeten sich am Montag bei der Polizei und teilten verdächtige Anrufe mit. Dabei hatten sich nach Polizeiangaben die Anrufer als Polizeibeamte ausgegeben und erzählt, dass es Festnahmen gegeben habe. Es seien Listen mit Namen der Lehndorfer gefunden worden, so dass diese nun mit Einbrüchen rechnen müssten.

Ehe es weitere Forderungen gab, bemerkten die Angerufenen den Schwindel und beendeten das jeweilige Gespräch. Die Polizei warnt, dass die falschen Beamten weiter anrufen, um die Opfer zur Herausgabe von Geld und Schmuck zu veranlassen.