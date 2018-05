Braunschweig Ein Rennrad und ein Treckingrad im Wert von zusammen 1600 Euro sind in der Nacht zum Montag aus einer Garage in der Straße Siekgraben in Stöckheim gestohlen worden.

Wie die Polizei in ihrem Bericht vom Dienstag mitteilt, hatte der Täter ein Schloss an der Garagentür gewaltsam entfernt. Von innen konnte er dann das Garagentor öffnen. Vermutlich sind die Räder hinausgetragen oder geschoben worden, heißt es.