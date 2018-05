Im Gruppenraum der PTB-Kita könnten bei Umbauarbeiten an einer Wand geringe Mengen Asbestfasern aus dem Wandputz freigesetzt werden. Der Bereich wurde vorsorglich mit einer Staubschutzwand abgegrenzt. Raumluftproben werden zurzeit noch analysiert.

Verdacht auf Asbest in der PTB-Kindertagesstätte

Im Gruppenraum der Kindertagesstätte auf dem Gelände der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) sollte ein erhöhtes Spielepodest eingebaut werden. Bei den Umbauarbeiten an einer Wand könnten, wie die PTB am Dienstagnachmittag mitteilt, Asbestfasern in geringen Mengen aus dem Wandputz freigesetzt worden sein. Vorsorglich wurde der Bereich sofort mit einer Staubschutzwand von den übrigen Räumen der Kita abgegrenzt.

Die genauen Analysen laufen, heißt es weiter. Im Zweifelsfall stehe eine professionelle Sanierung des betroffenen Bereichs an.

Als die Kindertagesstätte auf dem PTB-Gelände im Jahr 2010 gegründet wurde (mit der Johanniter-Unfall-Hilfe als Trägerin) zog sie in ein zuvor teilsaniertes Gebäude (Baujahr 1972), das ehemalige Gästehaus der PTB. Einen Hinweis auf Asbest gab es seinerzeit nicht, teilt die PTB mit. Die jetzige Situation sei deshalb etwas überraschend.

Während Raumluftproben zurzeit noch analysiert werden, beginnen die Schadstoffsanierer bereits mit der Arbeit. Nach deren Abschluss und einer gründlichen Reinigung von Raum und Mobiliar werden alle Bereiche erneut geprüft, um eine Gefährdung für Kinder und Betreuer der Kita auszuschließen. Außerhalb des gesperrten Raumes geht der Betrieb weiter.