Kinder freuen sich aufs Matschen

Die Stiftung „Unsere Kinder in Braunschweig“ von Volkswagen Financial Services hat zwei Einrichtungen im Braunschweiger Westen große Freude bereitet. Insgesamt spendete die Stiftung für beide Einrichtungen zusammen 23 000 Euro.

Das Familienzentrum St. Max Kolbe an der Donaustraße bekam für seine Kinder eine komplett neue Matschanlage, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Spende der Stiftung betrug hier 9000 Euro. Darüber hinaus konnte das Jugendzentrum „Drachenflug“ an der Frankfurter Straße einen gebrauchten Volkswagen Transporter zur Beförderung der Kinder in Empfang nehmen. Die Spende der Stiftung hierfür betrug 14 000 Euro.

Mit der Matschanlage verlieren die Kinder des Familienzentrums St. Max Kolbe Berührungsängste, sich schmutzig zu machen beziehungsweise werden motiviert, draußen zu spielen, berichtet die Stiftung „Unsere Kinder in Braunschweig“. Gleichzeitig werden sie herausgefordert, sich spielerisch mit den Elementen Wasser, Sand und Erde auseinanderzusetzen.

Mit dem neuen Volkswagen Transporter, der freundlicherweise vom Voets Autozentrum hergerichtet und beschriftet wurde, hat das Jugendzentrum Drachenflug nun die Möglichkeit, Kinder- und Jugendgruppen unkompliziert zu zahlreichen Sport- und anderen Aktivitäten des Jugendzentrums zu befördern.