Geldbote in Braunschweig überfallen

In der Tiefgarage eines Wohn- und Geschäftshauses am Braunschweiger Ägidienmarkt wurde ein 37-Jähriger am Samstag gegen 12 Uhr Opfer eines Überfalls. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann, der als Techniker in einer Spielhalle tätig ist, in der Tiefgarage auf dem Weg zu seinem Firmenfahrzeug, als ihn zwei junge Männer mit einem Messer bedrohten.

Sie hatten es auf den lilafarbenen Turnbeutel des 37-Jährigen abgesehen. Inhalt: eine mittlere fünfstellige Bargeldsumme. Nachdem die Täter hatten, was sie wollten, sperrten sie den Spielhallen-Techniker in einen Kellerraum. Das Opfer blieb unverletzt.

Laut Polizei soll der Haupttäter zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß und schlank gewesen sein. Er hatte dunkle, kurze Haare, einen Bart um den Mund herum und sprach Hochdeutsch. Zudem trug er dunkle Bekleidung sowie eine rot-abgesetzte Jacke und ein Basecap. Zur zweiten Person liegen den Ermittlern keine Angaben vor.

Wer Hinweise geben kann, meldet sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (0531) 4762516.