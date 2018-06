Diebe stehlen Schlüssel und brechen dann in Haus ein

Doppelt Pech hatte ein 43-jähriger Braunschweiger am Wochenende. Diebe hatten laut Polizeimitteilung in der Nacht zum Sonntag aus seinem im Parkhaus Wallstraße abgestellten Auto unter anderem seinen Hausschlüssel und Papiere gestohlen, die Rückschlüsse auf seine Wohnung zuließen. Als er Sonntagvormittag nach Hause kam, stellte der Mann fest, dass jemand, möglicherweise mit dem gestohlenen Schlüssel, seine Wohnung heimgesucht und etliche Dinge gestohlen hatte. Da sich unter dem Diebesgut auch ein Fernsehgerät und Computer befanden, geht die Polizei davon aus, dass die Gegenstände mit einem Fahrzeug abtransportiert wurden. Es werden Zeugen gesucht, die in der Nacht zum Sonntag im Bereich Gellertstraße/Geibelstraße in Wenden Verdächtiges beobachtet haben. Ein Nachbar hatte zwischen Mitternacht und 1 Uhr im Haus laute Geräusche gehört, die mit der Tat zu tun haben könnten. Hinweise: Telefon (05 31) 4 76 25 16.

