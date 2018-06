Die BZ-Filmpremiere „Draußen in meinem Kopf“ geht sehr zu Herzen

Ausgeliefert. Gefangen und gefesselt im eigenen Körper. Eibe Maleen Krebs erzählt in ihrem Langfilm-Debüt „Draußen in meinen Kopf“ die Geschichte eines jungen Mannes mit Muskelschwäche. Den nahen, sicheren Tod vor Augen. Und sie erzählt von einem anderen jungen Mann. Einem, der helfen will – und...