Stöckheim: Kreisel kostet 800 000 Euro

Gute Nachricht für alle Autofahrer in Stöckheim. Der seit langem geplante, aber bislang nicht realisierbare Kreisverkehr an der unfallträchtigen Kreuzung Senefelder Straße/Mascheroder Weg soll gebaut werden. Die Einmündung in ihrem jetzigen Zustand stoße mit ihrer Leistungsfähigkeit an ihre Grenzen, teilt die Stadt mit. Zur Verbesserung des Verkehrsablaufes sei nun ein „Kleiner Kreisverkehr“ vorgesehen,...