Rentnerinnen bei Einkauf bestohlen

Braunschweig Zweimal schlugen Diebe am Donnerstagnachmittag in einem Markt im Einkaufszentrum Elbestraße zu und entwendeten die Handtaschen von Rentnerinnen, die dort einkauften.

Eine 82-Jährige hatte ihren Trolley, in dem sich auch ihre Tasche befand, an einen Einkaufswagen gehängt. Während sie sich umsah, war der Wagen nach Polizeiangaben plötzlich verschwunden und stand in einem anderen Gang. An der Kasse musste die Seniorin dann feststellen, dass ihre Handtasche fehlte.

Einer weiteren Frau im selben Alter wurde zum selben Zeitpunkt die Handtasche aus ihrem Einkaufswagen gestohlen.