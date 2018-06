Straßenbahn nach Rautheim soll über den Lindenberg fahren

Dritte Bürgerversammlung in der Stadthalle. Mehr als drei Stunden wurde erneut beraten und diskutiert. Am Ende stand fest: Wenn eine neue Tram-Trasse nach Rautheim fährt, dann möglichst mit Zwischenhalt am Lindenberg. Denn diese Trasse ist der große Favorit der Bürger. 93 Bürger beteiligten sich am Ende an der Abstimmung. 56 von ihnen votierten für die Strecke. „Das ist selbstverständlich kein...