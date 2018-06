TU-Night: Nette Roboter, Streber und Leuchtgurken

Wer wissen will, was die 20 100 Studenten und 3500 Mitarbeiter der Technischen Universität Braunschweig in ihren Hörsälen, Laboren, Hallen und Büros Tag für Tag machen, der kommt an der TU-Night eigentlich nicht vorbei. Am Samstag war es wieder soweit: Zum sechsten Mal hat die Uni (fast) alle Türen...