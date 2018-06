Mann mit Messer in der Innenstadt unterwegs

Braunschweig Ein 39-Jähriger ist am Samstagvormittag mit einem Messer durch die Fußgängerzone gegangen und hat damit herumgefuchtelt. Ein Passant sprach ihn daraufhin an, das Messer beiseite zu legen, was der Mann aber ablehnte. Wie die Polizei berichtet, hat er niemanden konkret bedroht. Polizeibeamte...