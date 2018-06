In einem verlassenen Haus in einer Reihenhaussiedlung in Völkenrode hat es in einem Keller gebrannt.

Braunschweig In einem Reihenhaus in der Straße "In den Wiesen" brannten Möbel in einem Keller. Das Gebäude war unbewohnt. Die Polizei ermittelt.

Kellerbrand in einem Reihenhaus in Völkenrode

In einem verlassenen Haus in einer Reihenhaussiedlung in Völkenrode hat es in einem Keller gebrannt. Dort verbrannten Möbel und Unrat. Es entstand eine Rauchentwicklung, die von der Straße "In den Wiesen" bis auf die Hauptstraße zu sehen war. Die Feuerwehr musste die Kellertür gewaltsam öffnen. Die Brandursache ist noch unklar. Im Einsatz waren die Berufswehr aus Braunschweig sowie die die freiwillige Feuerwehr aus Watenbüttel und Völkenrode. Die Polizei ermittelt. red